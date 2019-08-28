На Южном Урале создадут губернаторскую ординатуру для медработников

На базе Южно-уральского медицинского университета будет организован губернаторский набор в ординатуру. Об этом заявил сегодня, 29 августа, глава Челябинской области Алексей Текслер на пресс-конференции.

По словам Алексея Текслера, будет запущена специальная программа «Губернаторская ординатура», благодаря которой молодые специалисты получат возможность обучаться бесплатно.

- Сегодня не все могут себе это позволить, мы ведем переговоры с министерством здравоохранения РФ, чтобы увеличили количество бесплатных мест в ординатуру для нашего региона, - сказал Алексей Текслер. - Мы будем заниматься специальным набором и адресным обучением, чтобы студенты понимали, где будут проходить практику и работать в дальнейшем.

Глава региона подчеркнул, что в Челябинской области не хватает порядка 3000 специалистов.

- Это колоссальные цифры, мы разработали государственную программу в дополнение к федеральным проектам «Земский фельдшер» и «Земский доктор», - отметил Алексей Текслер. - Мы будем предоставлять врачам сертификаты на получение жилья в любом месте Челябинской области, мы будем отслеживать ротацию кадров, чтобы медицинские учреждения не оставались без специалистов. Мне рассказывали, что в Каслях, когда перестала действовать программа «Земский доктор», то специалисты массово уехали. Никто этот момент не отследил, а это не правильно.

Проблематика первичного звена сегодня является ключевой — считает глава региона. Недостаточно просто остановить оптимизацию медицинских учреждений — нужно их восстанавливать. На Южном Урале запущена программа по строительству ФАПов. Сегодня у нас в области их порядка 560, 100 из них находятся в таком состоянии, что в них невозможно работать. В ближайшее время будет запущено 100 новых ФАПов.

По словам Алексея Текслера, в некоторых муниципалитетах, например, в Нязепетровске Катав-Ивановске будет проведена полная реконструкция медицинских учреждений. В Магнитогорске и Златоусте построят два новых многопрофильных медицинских центра. Кроме того, по всей области будет запущена программа программу по необходимым капитальным и косметическим ремонтам в медицинских учреждениях.