В Ульяновске умер легендарный генерал ФСИН Василий Сныцерев

Генерал-майор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Василий Сныцерев умер в Ульяновске 25 августа на 91 году жизни. 27 августа генерала похоронили на Ишеевском кладбище.

"Сотрудники уголовно-исполнительной системы Ульяновской области выражают глубокие соболезнования родным и близким Василия Ивановича", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте УФСИН по Ульяновской области.

Василий Сныцерев известен, в первую очередь, как один из создателей колонии "Белый лебедь", главной целью которой была "ломка" воров в законе,- сообщает РИА Новости. За 10 лет службы Сныцерева через колонию прошло свыше пяти тысяч осужденных. За это время в "Белом лебеде" "развенчали" почти 130 воров в законе.

Родился Василий Иванович в 1929 году в Томской области. В 1946 году в качестве стрелка военизированной охраны начал службу в органах МВД. На различных должностях служил в Томской области, в Магадане, на Чукотке, в Архангельской области, в Каргопольском ИТЛ.

Василий Сныцерев был награжден орденом Трудового Красного Знамени, восемью медалями и знаком "Заслуженный работник МВД".