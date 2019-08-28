Стало известно содержание предсмертной переписки убитой челябинским депутатом жены

За несколько минут до смерти убитая челябинским депутатом Азатом Зариповым жена переписывалась со своим другом из Новосибирска. Около шести часов утра Елена Зарипова написала знакомому Антону, что ее супргу вернулся после пьянки с друзьями, но домой не идет, а сидит за рулем пьяный и с оружием.

Переписку опубликовал челябинский портал 74.ru. "Уснул бы в машине", — писала Елена в 05:43. Друг погибшей женщины признался, что переживает за нее. Зарипова ничего ему не ответила. "У меня плохие мысли в голове", — написал Антон в 9:37.

На этом их переписка закончилась. По признанию молодого человека, он общался с Еленой Зариповой только в интернете. Антон увидел ее единственный раз уже на похоронах.

По его мнению, как только Елена увидела пьяного супруга с оружием, надо было брать детей и бежать из дома к соседям.

В ночь на 21 августа депутат Локомотивного городского округа Челябинской области Азат Зарипов поссорился с женой, после чего дважды выстрелил в нее из охотничьего ружья. Она скончалась от полученных ранений. По данным СМИ, поводом для конфликта стала ревность.