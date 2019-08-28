Дело возбуждено по факту гибели девочки при ДТП в районе Кутузовского проспекта

Следствие возбудило уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, в результате которого погибла малолетняя девочка в районе дома номер 2 на улице Минская.

Водитель насмерть сбил девочку на западе Москвы

По версии следствия, автомобиль Range Rover во время движения по дублеру ул. Минская в сторону Кутузовского проспекта в центр совершил наезд на мужчину с ребенком. В результате девочка скончалась от полученных травм. Ее отец пострадал. Мужчина госпитализирован с места ДТП.

Как уточнили представители СКР, дело возбуждено по 264 статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения».

Следователи работали на месте происшествия. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств ДТП.

СМИ писали, что водитель насмерть сбил ребенка и с места происшествия скрылся.