Российские дипломаты помогут семье скончавшейся в Турции девочки

Посольство и Генеральное консульство РФ в турецкой Анталье помогут организовать репатриацию на родину тела 12-летней девочки-россиянки. Юная россиянка Алиса Адамова 18 августа получила серьезные травмы в бассейне отеля "Санхилл" (Sunhill) в Бодруме. 28 августа девочка скончалась в университетской больнице Памуккале.

Скончалась девочка, пострадавшая из-за несчастного случая в Турции

Первым о смерти дочери написал в соцсети ее отец. Российские дипломаты выразили соболезнования родным и близким девочки. "Генконсульством в координации с местными властями будет обеспечена вся необходимая помощь по организации репатриации тела", - сообщила пресс-атташе посольства России в Турции Ирина Касимова.

По ее словам, российская сторона продолжит внимательно следить за ходом расследования правоохранительными органами Турции трагического инцидента, в результате которого погибла несовершеннолетняя девочка. Дипломаты выразили надежду, что турецкое правосудие установит круг лиц, виновных в гибели ребенка, и они понесут заслуженное наказание.

Напомним, россиянка серьезно пострадала в бассейне отеля.