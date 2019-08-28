В России началось серийное производство истребителей МиГ-35. Генеральный директор Российской самолетостроительной корпорации (РСК) "Миг" Илья Тарасенко на МАКС-2019 сообщил, что в ближайшее время будет заключен контракт между РСК и Минобороны.

Корпорация может поставить российской армии нескольких десятков истребителей МиГ-35. Контракт на поставку первой партии многофункциональных истребителей поколения "4++" в количестве шести машин был подписан на форуме "Армия-2018" 22 августа 2018 года.

По словам Тарасенко, на МАКС-2019 ТРоссия и Индия подписали меморандум по сервисному обслуживанию самолетов марки МиГ в Индии. "В рамках проекта Make in India развиваем послепродажное обслуживание, привлекая местную промышленность", - заявил он.

МиГ-35 - является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Начало летных испытаний и международная презентация машины состоялись в январе 2017 года, в декабре того же года завершились ее заводские испытания.