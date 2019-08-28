Разрыв между политиками и народом опасен для России, считают эксперты

Эксперты заявили, что современная российская тенденция к «новой сословности», когда политики теряют связь с населением страны, является серьезной опасностью для развития России.

Специалисты считают, что подобное расслоение может стать причиной для противопоставления чиновников и обычных граждан страны, что в дальнейшем может привести к угрозе для социально-политической системы государства, передаёт РИА Новости.

«Серьезный вызов для развития страны - это тенденции к формированию "новой сословности", когда часть чиновничества, представителей политики и бизнеса теряют связь с породившей их народной средой», - уверен социолог Игорь Задорин.