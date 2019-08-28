Скончалась девочка, пострадавшая из-за несчастного случая в Турции

Пресс-атташе российского посольства в Анкаре Ирина Касимова сообщила, что 12-летняя девочка из России, которую засосало в трубу в бассейне в Турции, скончалась.

«С прискорбием сообщаем о том, что сегодня, несмотря на предпринятые медицинским персоналом университетской больницы Памуккале усилия, скончалась россиянка Алиса Адамова, госпитализированная в критическом состоянии после несчастного случая», - рассказала Касимова.

Она отметила, что врачи неоднократно пытались реанимировать юную пациентку, однако так и не смогли спасти жизнь россиянки. Сотрудники российского посольства выразили соболезнования семье погибшей и заверили, что окажут всю необходимую помощь по репатриации тела умершей девочки на родину, передаёт РИА Новости.