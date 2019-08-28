//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Спутниковый интернет дочерней компании «Ростелекома» стал доступен жителям Киров

28 августа 2019, 17:02 [ «Аргументы Недели. Вятка» ]

Спутниковый интернет дочерней компании «Ростелекома» стал доступен жителям Киров
22 августа дочерняя компания «Ростелекома» РТКОММ представила на пресс- конференции в Кирове скоростной спутниковый интернет для дома и офиса под торговой маркой SenSat1.
 
Илья Васильев, начальник отдела по работе с массовым сегментом РТКОММ: «Целевая аудитория SenSat – собственники загородного жилья, где нет развитой оптической инфраструктуры. Доступ в интернет с помощью спутникового Ка- диапазона мало знаком потребителям, поэтому наша стратегия по выводу на рынок новой торговой марки в первую очередь направлена на информирование потенциальных клиентов о возможностях нового сервиса».
 
Юрий Палюх, министр информационных технологий и связи Кировской области: «Спутниковые технологии – еще одна возможность для развития цифровой инфраструктуры связи в регионе. В нашей области довольно много населенных пунктов, жителям которых недоступны современные цифровые сервисы.
 
Правительство региона заинтересовано в развитии технологий, обеспечивающих каждому возможность выхода в интернет».
Евгений Валов, директор Кировского филиала ПАО «Ростелеком»: «В Кировской области есть населенные пункты, до которых экономически нецелесообразно тянуть оптические линии. Для жителей этих территорий спутниковый интернет – единственная возможность получить доступ к современным цифровым сервисам, а для предпринимателей – развивать свой бизнес».
 
Услуга скоростного спутникового интернета под торговой маркой SenSat предоставляется на всей территории покрытия космических аппаратов «Экспресс АМ-5», «Экспресс АМ-6», «АМУ-1».
 
Ежемесячная плата за доступ к интернету на скорости до 45 Мбит/с составляет от 670 рублей в месяц, стоимость оборудования – от 29 550 рублей.
 
Доставка комплектов для подключения скоростного спутникового интернета SenSat осуществляется по тарифам выбранной курьерской службы, самостоятельно или через официального дилера.
 
Оставить заявку на подключение скоростного спутникового интернета можно на сайте: http://www.sensat.ru/.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

ИМ

//новости партнеров

Спутниковый интернет дочерней компании «Ростелекома» стал доступен жителям Киров

Спутниковый интернет дочерней компании «Ростелекома» стал доступен жителям Киров 17:02

22 августа дочерняя компания «Ростелекома» РТКОММ представила на пресс-конференции в Кирове скоростной спутниковый интернет для дома и офиса под торговой маркой SenSat1. >>
Кирово-Чепецку пообещали тепло

Кирово-Чепецку пообещали тепло 17:01

Август стремительно приближается к концу, и многие уже заметили первые похолодания. Эх, короткое наше северное лето, и очень хочется согреться хотя бы в собственной квартире! А зимой без тепла и горячей воды и вовсе никак. Поэтому на городские раскопы с надеждой смотрят почти все жители. Ведь эти неудобства должны себя оправдать. >>
Союз садоводов завершил грейдирование на Победиловском тракте

Союз садоводов завершил грейдирование на Победиловском тракте 13.08 14:31

Дачный сезон в этом году легким назвать никак нельзя. Радоваться даже таким редким погожим денькам садоводам из СНТ «Молодежный мешали проблемы с дорогой. На помощь пришел грейдер Союза садоводов России. >>
После Гринландии фестивальная поляна приобрела свой первозданный вид

После Гринландии фестивальная поляна приобрела свой первозданный вид 30.07 15:26

>>

Ремонт дворов в Кирово-Чепецке под контролем властей и общественности 16.07 15:51

15 июля в Кирово-Чепецке прошла первая приемка работ по благоустройству дворов в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». >>

«РКС-Киров» открыл питьевой фонтан «Любовь» 12.07 14:48

12 июля 2019 года компания «РКС-Киров» открыла питьевой фонтан «Любовь». Это седьмой фонтан, который специалисты предприятия установили в рамках социального проекта «Питьевые фонтаны любимому городу». >>

//новости партнеров

Продолжается прием заявок на творческий конкурс фестиваля «Гринландия»

Продолжается прием заявок на творческий конкурс фестиваля «Гринландия» 10.07 14:54

Его участником станет и дуэт Александра Вдовкина и Анны Луч из деревни Дубровки Белохолуницкого района. Своему рождению дуэт обязан фестивалю «Гринландия». >>
Юные кировчане пришли на прием к Олегу Валенчуку

Юные кировчане пришли на прием к Олегу Валенчуку 08.07 12:57

4 июля ученики и сотрудники ДДТ «Вдохновение» обсудили с депутатом Государственной Думы РФ вопросы развития Российского движения школьников в регионе. >>

«РКС-Киров» открыл французский фонтан 04.07 16:24

3 июля 2019 года компания «РКС-Киров» открыла в городе Кирове очередной питьевой фонтан. Это событие состоялось в рамках социального проекта предприятия «Питьевые фонтаны любимому городу». Водный арт-объект появился в Молодежном парке микрорайона «Чистые пруды». >>
Известнейшие барды страны приедут на «Гринландию»

Известнейшие барды страны приедут на «Гринландию» 27.06 16:09

В конце мая завершился заочный конкурс фестиваля «Я люблю тебя, жизнь». Члены жюри, в числе которых барды, известные на всю страну, назвали имена победителей. 30 дипломантов, из числа которых выбраны 10 лауреатов конкурса — это те авторы и исполнители, чьи песни, музыка и стихи оказались самыми яркими >>
Препятствий для концессии в Кирове нет

Препятствий для концессии в Кирове нет 19.06 12:25

17 июня 2019 года Администрация города Кирова официально отклонила предложение компании «РКС-Киров» о заключении концессионного соглашения в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения областного центра. >>
Олег Валенчук: Дорога для садовода – это жизнь!

Олег Валенчук: Дорога для садовода – это жизнь! 19.06 11:17

14 июня депутат Госдумы Олег Валенчук лично проинспектировал ремонт дорог к садоводческим товариществам. В этот день грейдер Союза садоводов работал на Советском тракте в СНТ «Сарычи». Еще в прошлом году проехать к своим участкам садоводам было сложно. >>

//Новости ADWILE

«Умный дом» для спокойного отпуска 10.06 11:53

Тысячи горожан ждут лета, чтобы уехать из душных квартир на дачи, к морю или просто отдохнуть на речке с песнями у костра. Но почти у каждого отдыхающего нет-нет ‒ да и появится мысль: а все ли в порядке дома? А вдруг соседи затопили квартиру? Все ли хорошо у любимого кота? >>
В Кирово-Чепецке высадили яблоневую аллею в память о героях-освободителях

В Кирово-Чепецке высадили яблоневую аллею в память о героях-освободителях 03.06 14:40

31 мая на поляне у гостиницы Двуречье кипела работа и играла музыка. Ветераны, волонтеры и школьники Кирово-Чепецка высаживали яблони в память о ветеранах Великой Отечественной войны. >>
Открытое письмо Главе города Кирова Ковалевой Е.В.

Открытое письмо Главе города Кирова Ковалевой Е.В. 27.05 16:11

Уважаемая Елена Васильевна! В адрес АО «Кировские коммунальные системы» (далее – АО «ККС») от Администрации города Кирова поступили уведомления о прекращении действия договоров аренды от 04.08.2003 г. № 4486, от 30.07.2004 г. № 4950, от 30.07.2004 г. № 4951 и необходимости возврата арендованного имущества для передачи его в эксплуатацию МУП «Водоканал». >>

«РКС-Киров» обсудил с общественностью судьбу водоканала 27.05 15:25

23 мая 2019 года в городе Кирове в бизнес центре «Кристалл» состоялись публичные дебаты «Судьба водоканала города Кирова», организованные компанией «РКС-Киров». Цель мероприятия - организовать прямой диалог с общественностью, представителями власти и бизнеса о работе компании и будущем кировского водопровода и канализации. >>

Праздник дзюдо с успехом прошел в Вятских Полянах 21.05 12:28

Юные дзюдоисты Приволжского федерального округа вновь собрались в спортивном комплексе «Электрон» города Вятские Поляны, чтобы посостязаться в ХI Межрегиональном турнире памяти Героя Социалистического Труда, Почётного гражданина Кировской области, бывшего директора Вятскополянского машиностроительного завода «МОЛОТ» Трещёва Федора Ивановича. >>
В Кирове воспитанники детсадов приняли участие в движении «Сады Победы»

В Кирове воспитанники детсадов приняли участие в движении «Сады Победы» 13.05 17:07

Всероссийскую акцию поддержали воспитанники детских садов города Кирова. Движение «Сады Победы» зародилось в Кировской области пять лет назад — в год, когда наша страна праздновала 70 лет со дня Великой Победы. И >>

//Новости МирТесен

Работодателям рекомендуют пройти самооценку 07.05 19:08

30 апреля прошли публичные обсуждения результатов правоприменительной практики Гострудинспекции в Кировской области в 1 квартале 2019 года >>

«РКС-Киров» открыл сезон фонтанов 07.05 19:07

В майские праздники компания «РКС-Киров» открыла в городе Кирове сезон питьевых фонтанов. Все водные объекты изготовлены и обслуживаются за счет средств компании в рамках социальной программы предприятия «Питьевые фонтаны любимому городу». >>
«Гринландия» собирает друзей со всей страны

«Гринландия» собирает друзей со всей страны 30.04 18:26

В клубе «Квартира» выступил скрипач Александр Савин из Воронежа. В «Квартире» вечером 28 апреля было многолюдно. Чтобы послушать скрипку Александра Савина, в Киров приехали его поклонники из Нижнего Новгорода, Северодвинска. Многие зрители привели с собой детей >>

//Новости партнеров

Победитель фотоконкурса «Моя Гринландия» получит 30000 рублей

Победитель фотоконкурса «Моя Гринландия» получит 30000 рублей 26.04 14:56

Профессиональные фотографы и любители продолжают борьбу за ценные призы. Оргкомитет Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия», организатором и идейным вдохновителем которого является депутат Государственной Думы Олег Валенчук, сообщает о продолжении фотоконкурса «Моя Гринландия». >>
Виноград с вятской пропиской

Виноград с вятской пропиской 19.04 16:20

15 апреля в библиотеке им. А. Лиханова прошло заключительное в этом сезоне занятие. Клуба виноградарей при Школе садоводов Олега Валенчука. В Китае существует поговорка: «Хочешь быть счастливым — стань садовником». Народная мудрость поднебесной актуальна и в наших широтах. >>
«РКС-Киров» продлевает срок оплаты квитанций за март

«РКС-Киров» продлевает срок оплаты квитанций за март 15.04 15:33

В апреле 2019 года компания «РКС-Киров» продлевает срок оплаты квитанций тем абонентам, чьи лицевые счета по холодному водоснабжению и водоотведению в феврале этого года были переведены из «ЭнергосбыТ Плюс» в расчетный центр ООО «Расчетно-консультационный центр» (РКЦ). >>

//Новости СМИ2

Телевизор на даче будет показывать без помех 15.04 13:33

На заключительном в этом сезоне занятии Школы садоводов Олега Валенчука, состоявшемся 10 апреля, обсуждалось сразу несколько злободневных тем. >>
Гринландия запела в Пушкинке

Гринландия запела в Пушкинке 15.04 13:30

10 апреля в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина при поддержке оргкомитета фестиваля «Гринландия» состоялся благотворительный концерт «Ты да я, да мы с тобой» Клуба авторской песни >>
Профсоюзы оценили работу «РКС-Киров»

Профсоюзы оценили работу «РКС-Киров» 10.04 17:29

Федерация профсоюзных организаций Кировской области и Кировский областной комитет профсоюза работников жизнеобеспечения отметили Благодарственным письмом и Почетной грамотой главного управляющего директора компании «РКС-Киров» Романа Лобанова за умелое руководство, долголетний, добросовестный труд и активное участие в профсоюзной жизни коллектива. >>

//Новости МирТесен

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Жителей некоторых районов Подмосковья предупредили о нашествии змей
2

Мороженщица специального назначения для первых лиц государств или в каком звании дамочка?
3

Китай не пустил в порт Циндао американский военный корабль
4

Врачи бегут, министры хорошеют
5

Назван «самый простой» ответ России на производство США запрещенных ДРСМД ракет

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры