Спутниковый интернет дочерней компании «Ростелекома» стал доступен жителям Киров

22 августа дочерняя компания «Ростелекома» РТКОММ представила на пресс- конференции в Кирове скоростной спутниковый интернет для дома и офиса под торговой маркой SenSat1.

Илья Васильев, начальник отдела по работе с массовым сегментом РТКОММ: «Целевая аудитория SenSat – собственники загородного жилья, где нет развитой оптической инфраструктуры. Доступ в интернет с помощью спутникового Ка- диапазона мало знаком потребителям, поэтому наша стратегия по выводу на рынок новой торговой марки в первую очередь направлена на информирование потенциальных клиентов о возможностях нового сервиса».

Юрий Палюх, министр информационных технологий и связи Кировской области: «Спутниковые технологии – еще одна возможность для развития цифровой инфраструктуры связи в регионе. В нашей области довольно много населенных пунктов, жителям которых недоступны современные цифровые сервисы.

Правительство региона заинтересовано в развитии технологий, обеспечивающих каждому возможность выхода в интернет».

Евгений Валов, директор Кировского филиала ПАО «Ростелеком»: «В Кировской области есть населенные пункты, до которых экономически нецелесообразно тянуть оптические линии. Для жителей этих территорий спутниковый интернет – единственная возможность получить доступ к современным цифровым сервисам, а для предпринимателей – развивать свой бизнес».

Услуга скоростного спутникового интернета под торговой маркой SenSat предоставляется на всей территории покрытия космических аппаратов «Экспресс АМ-5», «Экспресс АМ-6», «АМУ-1».

Ежемесячная плата за доступ к интернету на скорости до 45 Мбит/с составляет от 670 рублей в месяц, стоимость оборудования – от 29 550 рублей.

Доставка комплектов для подключения скоростного спутникового интернета SenSat осуществляется по тарифам выбранной курьерской службы, самостоятельно или через официального дилера.

Оставить заявку на подключение скоростного спутникового интернета можно на сайте: http://www.sensat.ru/.