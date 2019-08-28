Кирово-Чепецку пообещали тепло

Август стремительно приближается к концу, и многие уже заметили первые похолодания. Эх, короткое наше северное лето, и очень хочется согреться хотя бы в собственной квартире! А зимой без тепла и горячей воды и вовсе никак. Поэтому на городские раскопы с надеждой смотрят почти все жители. Ведь эти неудобства должны себя оправдать.

Подготовка "под колпаком" Для того, чтобы у горожан появилась уверенность в том, что трубы готовы к любым морозам Кировская теплоснабжающая компания пригласила журналистов на места работ. Представители разных СМИ посмотрели, на каком этапе сейчас находятся раскопки, как ведется монтаж новых труб, а также задали свои вопросы специалистам.

Сейчас в почти в полной готовности находятся основные участки городской инфраструктуры. По словам тепловиков, чаще всего отопительный сезон начинается в конце сентября, и до этого времени все сети будут отремонтированы. А удостовериться в этом планирует лично городская администрация, которая уже утвердила график итоговых проверок на первую половину осеннего месяца.

Впрочем, если холода подступят раньше прогнозных, то, соответственно, и включение отопления будет сдвинуто.

Теплосеть в центре внимания

Сейчас главное внимание сетевому хозяйству. Повышенным давлением проверены все теплосети города. Осталось устранить считанные дефекты. Работы организованы в несколько смен: продолжаются даже в вечернее время и по выходным дням. В последние дни одновременно восстанавливали теплосети на проспекте Мира, улицах Победы, Лермонтова и Первомайской.

Заместитель главного инженера КТК Василий Королев сообщил, что на отремонтированных трубопроводах проведены повторные гидравлические испытания: из 152 таких участков успешно испытано 142, на этой неделе проверят последние 10 Неудобства для жителей при этом минимизированы, ведь горячую воду они получают по

резервной схеме. КТК нацелена не только на текущие ремонты, но и на замену теплосетей, на прокладку современных труб, оснащенных датчиками контроля состояния сети и режима их использования. Большую реконструкцию компания проводит на теплотрассе в районе ТЭЦ-3, где до начала сентября необходимо заменить 600 метров труб.

Альтернатива для города

Несмотря на то, что энергетики каждый год перекапывают половину города, монтируют новые износостойкие трубы, вопрос о масштабной перекладке коммуникаций до сих пор стоит ребром. Возраст большей части того "железа", которое лежит под землей, уже перевалил за 40 лет. А это не один и даже не пять километров, от которых зависит будет ли тепло в домах. Даже сами специалисты КТК отмечают, что только за последний год количество дефектов увеличилось более, чем на треть. В 2018 году в Кирово-Чепецке обнаружен 151 дефект на теплотрассах, а в 2019 году – 229

Для того, чтобы в корне преломить и стабилизировать ситуацию, требуется увеличивать инвестиционный фонд. Один из эффективных способов сделать это – перевести город на новую модель рынка тепла по методу "альтернативной котельной". Российское правительство уже разработало саму схему перехода и рекомендовало ее для внедрения в регионах. На сайте ведомства также появился "калькулятор" ak.minenergo.gov.ru/, который позволяет рассчитать новую стоимость оплаты за тепло. КТК уже предложила городу перейти на «альткотельную», предложение пока рассматривается в муниципальной администрации. Сейчас тепловики обещают, что новая модель будет выгодна абсолютно всем, и жителям, и властям, и энергетикам. А главное – увеличатся инвестиции в теплосетевое хозяйство увеличатся – с тридцати миллионов рублей сейчас до двухсот миллионов в 2025 году.