Владимир Ефимов сообщил о росте доходов бюджета Москвы от акцизов

В первом полугодии выросли поступления в бюджет столицы от уплаты акцизов. Об этом рассказал вице-мэр Москвы Владимир Ефимов. Заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений отметил рост акцизов по сравнению с первым полугодием 2018 года на 58%.

По его словам, поступления составили 20 млрд рублей. Под доходами от уплаты акцизов подразумеваются акцизы на алкоголь и на нефтепродукты. «Поступления акцизов на алкоголь выросли в 2,9 раза – до 8,6 млрд рублей», - сообщил министр руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Денис Тихонов. По словам Министра Правительства Москвы Дениса Тихонова, главной причиной роста стало изменение порядка распределения доходов от акцизов на алкоголь крепостью свыше 9% между бюджетами. Ранее доходы распределялись поровну между федеральным и региональным бюджетом, с 2019 года Бюджетным кодексом РФ установлены новые нормативы. Теперь 20% поступлений от акцизов на алкоголь направляется в федеральный бюджет, а 80% распределяется между бюджетами всех регионов. Денис Тихонов пояснил, что между бюджетами регионов 62,5% доходов от акцизов на алкоголь от 9% распределяются пропорционально доле продаж. Оставшиеся 37,5% поступают в бюджеты регионов по установленным нормативам.

Что касается акцизов на нефтепродукты и ГСМ, поступления от них также увеличились – на 17,8% и составили 11,4 млрд рублей.