Разин жёстко всех предупредил по поводу репертуара «Ласкового мая»

Андрей Разин заявил, что никто без разрешения организации «честная музыка» не имеет право исполнять песни "Ласкового мая".

Многие спрашивают, кто является правообладателем всех песен группы «Ласковый май». В 2005-м году было принято решение суда, которым однозначно за мной закреплено право на 27 песен. Других решений суда не было. Позже я продал эти права. Теперь владельцем прав на все эти песни является ООО «Честная музыка». Я и Андрей Гуров заключили с ними договор и, на законных основаниях, поем эти песни.

Журналистам, которые безграмотные и утверждают, что, якобы, права были переданы ещё кому-то, ещё раз разъясняю: в решении суда, которое вы видите на фотографии, написано чётко, что правообладателем является Разин Андрей Александрович. Поэтому, дорогие работодатели группы «Ласковый май», не поддавайтесь на ложную информацию и не подвергайте себя огромным штрафам и уголовной ответственности. Никаких прав ни у кого нет, включая Юру Шатунова и других, кто не заключил договор с «Честной музыкой» на исполнение песен группы «Ласковый май». А в случае, если указанные песни будут исполняться на концертах без передачи на это прав, не только исполнители, но и организаторы таких мероприятий будут привлечены к административной и уголовной ответственности.