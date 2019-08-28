Ольга Кормухина соберет белые цветы со всей России на детском фестивале

31 августа Первый «Белый цветок» открывает череду фестивалей, которые пройдут по историческим городам России. Девиз фестиваля – #добРОКаждому.

Фестиваль, построенный как арт-коллаборация, состоится на 4 площадках и продлится 10 часов. Все 20 000 человек станут активными участниками творческого процесса.

На игровой площадке будет «Творческая мастерская» с тематическими удовольствиями – мастер-классами: витражи, роспись пряников, мыловарение, рисование, глиняная игрушка и еще 20. Через игру дети познакомятся с искусством, литературой, наукой, музыкой.









В парке «Вальс цветов» – на уникальной сцене на воде – развернут коллаборацию для молодежи с участием киноактера Константина Крюкова, сценариста ситкомов Дениса Косякова и поэта Ирины Астаховой. Здесь будет не только молодежная масс-культура: блогинг, музыкальные и танцевальные направления, уличные, соцсети, – но и субкультуры: аниме, косплей, поэтический перфоманс. Изюминкой площадки в парке «Сестрорецкий» станет многочасовой танцевальный марафон, шоу «Клин в танцах» и встреча с хореографом Егором Дружининым.

Кульминация фестиваля – зажигательный рок-концерт на площади у Ледового дворца. Хэдлайнеры: Ольга Кормухина, Алексей Белов («Парк Горького»), Хелависа (фолк-рок-группа «Мельница»), стремительно набирающий популярность Сергей Сироткин, победитель проекта «Ты супер!» Диана Анкудинова, белорусская рок-группа «Без паники». Вместе с легендами рока выступят молодые таланты, такие как победитель конкурса «Голос Детства» Иван Рогунов и победитель множества конкурсов Людмила Серебрякова.









– Наш «Белый цветок» соберет вместе несколько поколений, – говорит заслуженная артистка России Ольга Кормухина. – Царская семья проводила такой фестиваль, чтобы решить главную проблему того времени, заболевание туберкулезом. Мы же решаем главную проблему нашего времени – разобщенность и равнодушие. Каждый сможет зажечь свой лучик добра и осветить тех, кому совсем рядом нужна помощь, тепло, участие.

По окончании Первого фестиваля дети высадят белые цветы в парке у Царской часовни, которую построила Ольга Кормухина. Белые цветы дети привезут со всей России. И передадут эстафету дальше, в те города, где будет проходить фестиваль «Белый цветок».

На фестивале можно будет купить оригинальный альбом Ольги Кормухиной и сувенирные майки – все средства от продажи пойдут на восстановление храма на Вологодчине, где снимался клип легендарной песни «Путь».

Вход свободный.

Проезд: от Ленинградского вокзала Москвы электрички до Клина отходят каждые 5-10 минут, время в пути на «Ласточке» – 53 минуты.

Ирина Кораблева