Бесплатный Wi-Fi дорого обходится // Wi-Fi не то, чем кажется

В настоящее время интернетом пользуются около 4,4 млрд человек, а среднесуточное время нахождения в сети составляет около 6 часов и 42 минут. Мы выходим в сеть при первой возможности — в очереди в магазине, по дороге на работу или на отдыхе. При этом почти половина пользователей (48%) делают это с мобильных устройств.

Серфинг в соцсетях, загрузка фотографий или поиск информации съедают мобильный трафик очень быстро, а в поездках заграницу и вовсе может влететь в копеечку. Именно поэтому мы стараемся «поймать» Wi-Fi, благо сделать это оказывается довольно просто — в мире существуют сотни миллионов беспроводных точек доступа.

В то же время не все Wi-Fi-сети надежно защищены, что создает угрозу пользовательским данным. Как сделать подключение к Wi-Fi безопасным — в рекомендациях антивирусной компании ESET.

Почему Wi-Fi может быть опасен

Точки доступа часто не зашифрованы или зашифрованы устаревшими протоколами, которые легко взломать. Владельцы публичных Wi-Fi сетей часто игнорируют простейшие правила безопасности: используют заводские настройки роутеров, не обновляют прошивку, устанавливают слишком простой пароль для Wi-Fi или совсем не ставят пароль. Это позволяет атакующим получить контроль над устройством и использовать в своих целях, например, перенаправлять на поддельные сайты онлайн-банкинга.

Пользователи, не задумываясь об угрозах, подключаются к беспроводным сетям при первой возможности. Это безрассудство может привести к перехвату трафика злоумышленниками. Они могут выяснить, какие сайты посещал пользователь и перехватить банковские данные.

Еще одним излюбленным способом добраться до чужих личных данных является создание поддельных Wi-Fi точек. Причем очень часто преступники имитируют названия популярных кофеен поблизости, аэропортов или гостиниц. Ни о чем не подозревающий пользователь подключается к ним, а его трафик напрямую направляется в руки к злоумышленникам.

Как правильно использовать Wi-Fi

Самым надежным способом не стать жертвой злоумышленников при подключении к Wi-Fi — не использовать публичные точки доступа. Но в современном мире это невозможно хотя бы потому, что иногда нам надо посмотреть важную информацию в интернете. Если вы подключаетесь к подозрительной точке доступа, постарайтесь не пользоваться платежными системами и онлайн-банкингом, не вводить пароли и логины от почты и соцсетей.

Дополнительные меры защиты:

Отключить Wi-Fi, когда он не используется. Стоит также запретить автоматическое подключение к имеющимся сетям в настройках телефона — список сетей, к которым подключалось устройство, можно почистить.

Использовать только безопасное соединение. Для этого нужно выбрать соответствующий пункт в настройках смартфона.

Подключаться через VPN — сеть шифрует весь передаваемый трафик. Если злоумышленники получат к нему доступ, они не смогут его расшифровать.

Использовать Wi-Fi, который запрашивает пароль. Но даже в этом случае нельзя терять бдительность — доверия заслуживают только точки доступа и пароли, которые предоставлены сотрудниками заведения.

Не стоит также пренебрегать комплексной антивирусной защитой устройства. Надежным помощником в борьбе против всех типов вредоносных программ может стать ESET NOD32 Mobile Security. Этот антивирус не только обеспечит безопасность онлайн-платежей и личных данных, но также просканирует сеть на наличие уязвимостей.