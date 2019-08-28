Новая опасность татуировок: металлические наночастицы от игл могут вызывать аллергию

Ученые провели масштабное исследование и выяснили, что при нанесении татуировок в человеческий организм попадают не только чернила, но и металлические наночастицы от игл в тату-машинках.

Как пишет сайт "Дни24", в состав игл для татуировок входят хром и никель, которые считаются довольно сильными аллергенами. Наночастицы металлов могут стать причиной возникновения аллергии, что ранее приписывали исключительно чернилам. Кроме всего прочего, частицы металлов могут оседать в лимфоузлах, вызывая еще более острую реакцию организма.



