Диетологи: можно есть фастфуд и худеть

Диетологи рассказали, как соблюдать диету и худеть в случае, когда человек не хочет отказываться от любимого фастфуда. Оказалось, при желании в этом удовольствии себе можно и не отказывать.

Как пишет сайт "Дни24", по словам диетологов, во время похудения совсем не обязательно отказывать себе в употреблении гамбургеров. Как утверждают специалисты, человек может питаться фастфудом, попутно худея. В этом случае нужно будет лишь останавливать выбор на правильных блюдах, а так же тратить за день больше калорий, чем потреблять.