Педиатр рассказал о самых частых травмах среди школьников

Врач-педиатр Андрей Ольшевский рассказал, какие самые частые травмы случаются в столичных школах. По его словам, врачи скорой помощи с началом осени ожидают увеличения вызовов.

Педиатр рассказал, как подготовить первоклассников к школе

Ольшевский перечислил среди самых частых травм удары мячом по голове, а также линейкой по пальцам. Также школьники часто травмируются в результате потасовок и падений с лестниц. Нередко стречаются травмы рук, передаёт Мир24.

«Самая частая травма в школе – удар мячом по голове, а также удары линейкой по пальцам, на такие вызовы мы тоже выезжаем», - рассказал педиатр. «В начале сентября ждем еще наплыв обращений», - отметил он.