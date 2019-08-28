Чествование спортсменов состоялось на краевом уровне

Председатель комитета ЗСК по физической культуре, спорту, делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями Александр Поголов и его заместитель, олимпийская чемпионка по прыжкам на батуте Ирина Караваева приняли участие в торжественном приеме для представителей спортивной общественности в администрации Краснодарского края.

Собравшихся приветствовал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Во встрече также приняли участие вице-губернатор Николай Долуда, министр физической культуры и спорта региона Андрей Марков, руководители спортшкол, тренерский состав, спортсмены.

Обсуждалось дальнейшее развитие массового спорта в крае, повышение его доступности для всех жителей Кубани, создание комфортных условий для тренировок. В своем выступлении Александр Поголов отметил, что ЗСК уделяет постоянное внимание данным задачам.

- Проработан вопрос диспансеризации детей, занимающихся физической культурой и спортом, на эти цели было выделено дополнительное финансирование. В вопросе подготовки тренерского состава хочу отметить совместную работу с университетом физической культуры, который на бесплатной основе осуществляет переподготовку тренеров. Идет строительство центров единоборств в каждом муниципальном районе края, малобюджетных спортивных комплексов. Подобных результатов нам удается достичь совместными усилиями с органами исполнительной власти, – сказал Александр Поголов.

В завершении встречи губернатор Кубани Вениамин Кондратьев вручил лучшим представителям спорта федеральные награды, почетные грамоты администрации Краснодарского края и благодарности главы администрации.