Как улучшить дорогу к школе

В преддверии нового учебного года активисты регионального отделения ОНФ участвуют в проведении Всероссийской акции «Дорога в школу», в рамках которой обследуются улично-дорожная сеть и пешеходные переходы на пути следования школьников, выявляются аварийно-опасные участки дорог, проводится анализ причин их аварийности и вырабатываются рекомендации органам власти по исправлению ситуации.

Особое внимание кубанские «фронтовики» уделяют проверке оборудования специальными техническими средствами автомобильных дорог, проходящих в непосредственной близости от образовательных учреждений.

«Акция «Дорога в школу» проводится в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и направлена на снижение количества аварийно-опасных участков дорожной сети и смертности в результате дорожно-транспортных происшествий», - комментирует цели мероприятия член регионального штаба ОНФ Элина Геращенко.

Первым муниципальным образованием Краснодарского края, где был дан старт акции «Дорога в школу» стал город-курорт Сочи. В период с 22-го по 23-е августа сочинские активисты проверили среднюю школу № 12, лицей № 3 и гимназию № 5.

«В ходе проверки мы фиксировали наличие и фактическое состояние оборудованных пешеходных переходов, удаленность самих пешеходных переходов от учебных заведений, состояние ограждений тротуаров от проезжей части, дорожных знаков и разметки, то есть все те компоненты которые позволят нам избежать дорожных неприятностей к началу учебного года», - поделился информацией о проведенной работе эксперт регионального штаба Роман Пшеничный.

При проверке во всех случаях сочинские активисты ОНФ отметили крайнюю степень изношенности дорожной разметки «пешеходный переход» на подъездах к учебным заведениям.

- По итогам акции наши предложения уже направлены всем балансодержателям дорожных сетей, к которым у наших активистов появились вопросы. Региональный штаб ОНФ проконтролирует выполнение ими необходимых ремонтных работ к началу учебного года, - подвел итог работе коллег Сопредседатель регионального штаба ОНФ, депутат Законодательного Собрания Краснодарского края Александр Звягин.