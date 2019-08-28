В Росстате сообщили, что к 2036 году в России соотношение мужчин и женщин будет 1000 к 1128. Историк Александр Макушин рассказал, как можно решить проблему «нехватки» мужского населения.

«В основном, на это влияют факторы, связанные с образом жизни большинства населения. В России мальчиков рождается больше, чем девочек, и перевес населения в мужскую сторону наблюдается примерно до 30 лет», - сказал Макушин. По его словам, основная проблема кроется в склонности мужчин к риску, злоупотреблении алкоголем и отсутствии привычки заботиться о своём здоровье, передаёт Мир24.

Макушин считает, что изменить сложившуюся ситуацию может пропаганда здорового образа жизни, проведение медицинских осмотров и возможность свободного доступа к спортивным объектам.