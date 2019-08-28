Российские космонавты полетят в космос на американских кораблях

В Центре подготовки космонавтов рассказали, что вскоре некоторые российские космонавты будут совершать полёты на американских космических кораблях, когда те будут введены в эксплуатацию.

Первый замначальника ЦПК Максим Харламов сообщил, что российские космонавты войдут в состав американского экипажа. Это предусмотрено программой по взаимному обмену, передаёт РИА Новости.

«Вопрос в принципе решён о взаимном обмене в составах экипажей. Когда американская сторона свой космический корабль в эксплуатацию введет, то одним из участников экипажа будет россиянин, и наоборот», - пояснил Харламов.