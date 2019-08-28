ФАН: В Петербурге обнаружена фабрика фейков Навального

Федеральное агентство новостей (ФАН) опубликовало расследование о подпольной фабрике политического компромата в Петербурге. Рассказываем главное.

Первым об обнаружении подпольной фабрики политического компромата в Петербурге сообщило издание Neva.today. Как утверждает издание, один из жителей Северной столицы, вернувшись из командировки, обнаружил, что его квартира, расположенная в доме №73 по улице Краснопутиловская, была взломана. Он обратился в полицию, и правоохранительные органы, будучи уверенными в краже или проникновении бомжей, начали расследование. Но все обернулось совсем иначе. В квартире орудовали неизвестные люди, занимавшиеся реализацией теневых политтехнологий. Изданию Neva.today стало очевидно, что эти манипуляции совершались в преддверии выборов.

Позднее, по материалам издания «Версия на Неве», стало известно, что жилье переоборудовали в подпольную редакцию. Там проводился сбор данных на высокопоставленных политиков и бизнесменов, писались заказные статьи компрометирующего характера с целью распространения их в СМИ. Итоги обыска показали, что за фигурантами «расследований» могла быть установлена незаконная слежка. Неизвестные использовали очень широкий арсенал инструментов для создания фейков.

В квартире также удалось обнаружить дорогостоящую профессиональную аппаратуру, которая могла применяться для слежки, часы, на которые можно записывать видео и аудио, дроны. Очевидно, что нелегальные политтехнологи готовы были пойти на любые ухищрения для получения заветной информации. Например, для выявления любовных или криминальных связей.

ФАН утверждает, что, как показал обыск, «нелегалам» не всегда была нужна правда. Если не удавалось найти достоверную информацию или необходимый компромат, «политтехнологи» прибегали к фейкам. Их целью было создать красивый и похожий на «журналистский» материал. А остальное – дело техники, как говорится.

Издание «Невские новости» огласило список политиков, которые могли попасть под удар. В их число вошли врио Челябинской области Алексей Текслер, мэр Иркутска Дмитрий Бердников, врио Курской области Роман Старовойт. Также подпольная фабрика усиленно работает на петербургском направлении. «Невские новости», ссылаясь на правоохранителей, утверждает, что в квартире нашлось очень много материалов про врио губернатора СПб Александра Беглова, вице-губернаторов города и депутатов Законодательного Собрания.

Журналисты ФАН провели собственное расследование данного инцидента и обнаружили несколько статей, по мнению агентства, принадлежащие перу этой подпольной фабрики «политтехнологов». В частности, это были заведомо лживые материалы о Текслере, Бердникове и Старовойте.

По анализу ФАН, все материалы обладают схожими признаками: например, их выпустили практически в одно время, также жертвами выбирались члены «Единой России», которые готовились к выборам 8 сентября. Тексты построены шаблонно: реальные факты из биографии были перемешаны с фейками для правдоподобности. Не брезговали «политтехнологи» и вбросами об аморальности, коррумпированности и прочем. Например, Бердников и Старовойт как под копирку были обвинены в сексуальных связях со своими подчиненными.

ФАН обращает так же внимание на то, что формулировка «был фигурантом» стала излюбленной в их статьях. По мнению агентства она позволяет «фигуранта» подозревать во всем, но подробностей не выдает. Кем был человек – свидетелем, соучастником или еще кем-то – непонятно. Такие приемы направлены на вызывание отрицательных чувств у избирателей к кандидатам.

ФАН подробно разбирает эти материалы. Агентство обращает внимание на то, что авторы назвали Романа Старовойта создателем «преступного синдиката». Якобы он назначил на управленческие должности политиков, чью репутацию сложно назвать безупречной.

Например, на председателя комитета по имуществу Курской области Игоря Куцака действительно был составлен административный протокол за езду в нетрезвом виде. А фабриканты добавили фейк о том, как Куцак сбил на пешеходном переходе женщину в 2015 году, а потом якобы выплатил компенсацию. ФАН задается вопросом, почему, в таком случае, не указаны ФИО этой несчастной? Свидетельств обращения в больницу и передачи данных из медучреждения в полицию не было. Удалить их не могли – уничтожить их из всех книг учета попросту невозможно – утверждает ФАН.

Алексей Смирнов, первый заместитель Старовойта, был обвинен в том, что якобы замял уголовное дело по 286 статье УК РФ. ФАН напоминает, что да, он был его фигурантом, но дело закрыли на законных основаниях. К Смирнову по итогу не было претензий.

ФАН обращает внимание, как именно Старовойта обвинили в половых связях с Екатериной Харченко – своим заместителем по внутренней политике Курской области. Информатором стала некая коллега без имени и фамилии. Фотографий совместного время провождения Харченко и Старовойта не было.

Такую же схему опробовали и на мэре Иркутска Дмитрии Бердникове. Его обвинили в использовании административного ресурса для продвижения своих сторонников. А также приписали сексуальную связь с экс-руководителем аппарата администрации города Маргаритой Ли. Тесный контакт с «железной леди» якобы позволял Бердникову держать руку на пульсе строительного бизнеса. И опять, подчеркивает ФАН - никаких подтверждений, в том числе и фото, видео или аудио, не было.

И, наконец, врио Челябинской области Алексей Текслер также стал жертвой. Ему тоже «подкинули» любовницу и добавили элитную квартиру в московском жилом комплексе «Воробьевы горы». Адюльтер у Текслера якобы был с госпожой Марией Хворостовой – начальником пресс-службы администрации региона. Факты, доказательства – все это отсутствует. Нет ни одного аргумента в пользу того, что Текслер и Хворостова тайно встречаются. То же самое и в отношении квартиры на «Воробьевых горах» - ни единого доказательства проживания Текслера в элитном районе. Не было снимка из книг учета, договоров купли-продажи-дарения, не вскрывались теневые коммерческие структуры. Не было ровным счетом ничего.

«Но при чем тут Навальный?» - задает вопрос ФАН. И объясняет, что дискредитации подверглись исключительно члены «Единой России», которую так не любят этот блогер и его сторонники. Навальный и не скрывает, что его проект «Умное голосование» направлен на продвижение во власть кого угодно, но только не члена «Единой России».

ФАН так же отмечает, что эти «расследования» посыпались сразу после выхода блогера из спецприемника после 30-суточного административного ареста и напоминает, что Навальный угрожал политикам своими расследованиями. По мнению ФАН «все совпало».