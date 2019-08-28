Андрей Разин заявил о лоббировании губернатором Ставрополья экологически вредного проекта

Известный общественный деятель и продюсер Андрей Разин выразил обеспокоенность опасными для ставропольского края действиями руководства региона.

«Считаю огромным лоббистским ходом со стороны губернатора Ставропольского края Владимирова, который практически решил вопрос своего переизбрания через реализацию проекта, который он осуществляет с Лукойлом в городе Буденновске. Это самый катастрофический проект для Ставропольского края. Ведь никаких налогов не было и не будет в Ставропольском крае, так как они платятся всегда за пределами края. Я обращаюсь к Анне Юрьевне Поповой, главному санитарному врачу России: Анна Юрьевна, Вы сама родом из Буденновска. Когда-то мы с Вами вместе работали. Вы были главным врачом города Буденновск. Там и так экология ужасная, там и так очень высокий уровень раковых заболеваний.

Если не обратить внимание на те вредные вещества, которые выбрасывает Буденновский завод и сегодняшнее производство, то ситуация с количеством заболеваний будет только ухудшаться. У меня там живёт очень много друзей, многие люди болеют раковыми заболеваниями. Ещё при моей власти, когда я был трижды депутатом Государственной Думы Ставропольского края, я постоянно уделял этому огромное внимание. Но то производство, которое сегодня получил город Буденновск, я считаю это экологической катастрофой. Анна Юрьевна, умоляю Вас, обратите внимание на проблемы вашей малой родины. Там живут не только мои друзья, но и ваши родственники. Теперь понятно, кто лоббирует интересы В. Владимирова в Кремле».