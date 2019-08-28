Виновников неприятного запаха в Челябинске накажут

На прошлой неделе Челябинск накрыл неприятный запах, виновником которого стали местная птицефабрика и очистные сооружения. В ситуацию вмешались надзорные ведомства. В настоящий момент завершается проверка всех обстоятельств случившегося. Как сообщает пресс-служба министерства экологии Челябинской области, виновники будут наказаны максимально строго.

По словам начальника управления просвещения министерства экологии Челябинской области Сергея Безрукова, вероятными источниками стойкого запаха фекалий стали птицефабрика «Равис» и «Кременкульские очистные сооружения».

- В министерство экологии поступили многочисленные жалобы от граждан, на их основании мы сразу же направили передвижные лаборатории, - пояснил Сергей Безруков. - Было зафиксировано превышения по сероводороду в посёлке Кременкуль. Установив скорость и направление ветра, удалось определить предполагаемых виновников. В ходе проверки выяснилось, что птицефабрика размещала на полях птичий помет под видом удобрения. Если эта технология не прошла государственную экспертизу, то ее нельзя назвать безопасной.

Если птицефабрика не докажет безопасность данной технологии и не прекратит работать по ней, то министерство экологии будет настаивать на серьезном наказании и даже на приостановке ее деятельности. Очистные сооружения стоят на государственном учете по негативному воздействию на окружающую среду. Руководством предприятия не были предоставлены декларации о выбросах, это может повлечь за собой наложение административных штрафов от 50 до 180 тысяч рублей.