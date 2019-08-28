Киркоров рассказал правду о «гастрольной жене»
28 августа 2019, 15:29 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]
Известный российский певец отреагировал на слухи о его сторонних связей. Ему был задан вопрос в телевизионном эфире. Ведущая подняла тему интимных взаимоотношений Филиппа Киркорова.
Поводом для разговора стали слухи об отношениях Филиппа Киркорова с одной из танцовщиц балета. В интернете ее называют «гастрольной женой».
Вопрос был задан в студии телепередачи «Секрет на миллион». Интимную жизнь певца принялась обсуждать ведущая Лера Кудрявцева.
Филипп Киркоров ответил на прямоту откровенностью. Он назвал танцовщицу хорошим другом, тренером и отличным собеседником. Приписываемые ему интимные связи селебрити опроверг.
"СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН" с Киркоровым 1 ЧАСТЬ
"СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН" с Киркоровым 2 ЧАСТЬ