В Кремле назвали оптимальную зарплату для врачей

В среду, 28 августа, в Кремле высказались о зарплатах врачей в РФ. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал оптимальный уровень заработка медиков.

Представитель Кремля убежден, что медицинские работники должны получать зарплату не ниже средней по региону. Дмитрий Песков, однако, подчеркнул, что нести ответственность за это должны именно местные власти, передает сегодня днем РИА "Новости".

Пресс-секретарь Владимира Путина уточнил, что федеральные органы власти и соответствующие министерства тоже контролируют данные показатели.