Комсомольск-на-Амуре и Хабаровск во власти нового циклона

Не успел Хабаровск и ближайшие к нему населённые пункты оправиться от паводка, как новый циклон из Монголии обрушился на территорию региона. Из-за проливных дождей у гидропоста краевого центра вновь увеличилась интенсивность подъёма воды. Сегодня, 28 августа, её уровень поднялся максимум на 10 см и составил 634 см, при опасном явлении в 600 см, – сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

К тому же, паводковая волна продолжает смещаться ниже по течению Амура. В объятьях большой воды уже находятся 34 населённых пункта из 54. Здесь затоплены жилые дома, приусадебные участки и дороги общего пользования. 26 августа, по данным администрации Комсомольска-на-Амуре, в пункт временного размещения граждан, что по ул. Вокзальной, 87 было заселено 8 первых эвакуированных жителей из посёлка Малая Хапсоль. Сегодня в двух пунктах временного размещения (ПФР) находится уже 21 человек. В полной готовности в городе Юности находятся ПВР на 100 человек в ДЮЦ «Дзёмги» и во Дворце культуры «Алмаз».

Следующий на пути паводка – сам Комсомольск-на-Амуре.

«По Комсомольску-на-Амуре наблюдается ещё более значительные уровни – общей водности Амура и интенсивности подъёмов воды. Мы прогнозируем максимальное значение в пределах 760–820 сантиметров приблизительно к 7–9 сентября», – прокомментировал паводковую обстановку заместитель начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Виталий Дарчия.

Для защиты города Юности от большой воды, по словам спасателя, уже сейчас организована большая работа. Все силы брошены туда: наращиваются дамбы до отметки в 9 метров, готовятся преграды для воды из мешков с песком.









Дамба

«В Хабаровске мы масштабных подтоплений не ожидаем. В целом повышение уровня воды прогнозируется до отметки в 650 сантиметров. Пиковые значения ожидаем к 31 августа – 3 сентября, – добавил Виталий Дарчия. – В районе дамбы краевого центра по-прежнему работает насосная группа. Перепад уровня водности реки Амур и района затона составляет от 1 метра до 1 метра 20 сантиметров, что в целом благоприятно сказывается на общей обстановке в городе».

На территории Хабаровска продолжают работать три оперативные группы, состоящие из пожарных машин, которые откачивают воду с проезжей части и придомовых территорий в районе улицы Богачёва, жилого центра «Парус», а также на Красной речке, и выливают её в Амур.

«Из-за того, что уровень Амур у нас достиг опасных явлений, администрацией города было принято решение перекрыть ливневые стоки. Поэтому дождевой воде стало некуда уходить, и она стекается по дорогам в низменные участки города. Чтобы избежать масштабных подтоплений этих районов, было принято решение о подключении данных насосов», – объяснил заместитель начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю по государственной противопожарной службе Алексей Петрук.

Правда, Монгольский циклон может внести свои коррективы, не исключают специалисты. Ведь на завтра и до конца августа в Хабаровске, а также Бикинском, Вяземском, Верхнебуреинском, Нанайском, Амурском, Комсомольском районах и районе им. Лазо синоптики прогнозируют сильный дождь.

Ольга АПОЛЛОНОВА