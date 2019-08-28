Российский союз молодежи позвал горожан на фестиваль «PROлето» 31 августа

Организаторы посвященного Дню знаний общегородского фестиваля «PROлето» пригласили горожан прийти 31 августа на проспект Академика Сахарова и ВДНХ. Соответствующая информация размещена на страничке Российского союза молодежи (РСМ) в социальной сети «В контакте».

«Гости фестиваля вспомнят самые яркие моменты лета, посетят концерт, пройдут квесты и станут участниками различных спортивных состязаний и конкурсов», - говорится, в частности, в сообщении.

Отмечается, что на заключительном летнем молодежном open-air фестивале выступят Мот, Ольга Бузова, Тима Белорусских, Rasa, Алексей Воробьев, Elvira T, Дискотека авария, Dava, Sabi Miss, Кристина Си, «Против правил», Алексеев и многие другие. А настроение зрителям поднимут резиденты Comedy Club.

В сообщении подчеркивается, что на время мероприятия проспект Академика Сахарова превратится в площадку уличных видов спорта. Каждый желающий сможет опробовать сапборд, слек лайн, увидеть выступления мастеров панна-футбола и паркура, а также узнать все о техниках воркаута и гонках на памп-треке.

«Для тех, кто только знакомится с молодежной уличной культурой, титулованные спортсмены проведут мастер-классы. Каждый сможет освоить современные стили танцев от самых продвинутых хореографов. У гостей будет шанс принять участие в конкурсах, зачекиниться в арт-фотозоне фестиваля и в формате интервью рассказать всем присутствующим о том, чем запомнилось это лето», - говорится в сообщении РСМ.

Уточняется также, что концерт начнётся в 15:00 на проспекте Академика Сахарова.

Напомним, 31 августа в Москве стартует общегородской фестиваль «PROлето», посвященный Дню знаний и завершению лета. Центральными сценами фестиваля "PROлето" станут проспект Академика Сахарова и ВДНХ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«PRO лето»

31 августа с 14:00 до 20:00 на проспекте Академика Сахарова выступят популярные эстрадные исполнители. Инициатором концерта выступил Российский союз молодежи. В этот же день с 19:00 до 23:00 перед аркой главного входа на ВДНХ состоится финальный концерт фестиваля «PRO лето». Артистов выбирали участники проекта«Активный гражданин». Прямую трансляцию вечера будет вести музыкальный телеканал.

Кроме того, гости зеленого театра ВДНХ увидят новую версию легендарной рок-оперы «Юнона и Авось» композитора Алексея Рыбникова и поэта Андрея Вознесенского. Начало в 20:00.

Начинающих танцоров ждут на Центральной аллее, где проходит фестиваль «Ритм моего города». На площади перед павильоном № 1 «Центральный» можно будет посмотреть танцевальные перформансы, посетить тематические лекции, встречи с популярными блогерами, а также мастер-классы по уличным танцам.

Международный фестиваль идей и технологий Rukami будет посвящен цифровой революции. На площади Промышленности изобретатели со всего мира продемонстрируют гостям свои разработки. Посетители также смогут принять участие в мастер-классах, оценить технологические перформансы и арт-инсталляции.

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По инициативе Российского Союза Молодежи 31 августа с 14:00 до 20:00 на проспекте Академика Сахарова состоится большой праздничный концерт с участием популярных исполнителей российской эстрады.

В этот же день с 19:00 до 23:00 перед Аркой Главного входа на ВДНХ пройдет финальный концерт фестиваля, артистов для которого выбрали сами москвичи – участники голосования на портале "Активный гражданин". Прямая трансляция концерта можно будет посмотреть на телеканале "Музыка Первого".

Также на ВДНХ состоится 6 крупных музыкальных и образовательных мероприятий, среди которых:

1) Фестиваль "Ритм моего города".

Место проведения – площадь перед павильоном № 1.

В программе фестиваля мастер-классы по уличным танцам, перформансы, выступление пластического хип-хоп-театра, тематические лекции, встречи с популярными блогерами и др.

2) Международный̆ фестиваль "Rukami".

Место проведения – площадь Промышленности.

Организатор фестиваля – Фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы. Фестиваль соберет технологических энтузиастов из России и зарубежных стран.

3) Рок-опера "Юнона и Авось".

Место проведения – Зелёный театр ВДНХ.

Новая версия легендарной рок-оперы композитора Алексея Рыбникова и поэта Андрея Вознесенского.

Парк Горького станет точкой притяжения для любителей активного отдыха. 31 августа здесь пройдут Кубок Президента по гребле на байдарках и каноэ и Первый Чемпионат мира по гонкам с препятствиями в формате Ninja OCR "Арена героев".

В Музеоне с 31 августа по 1 сентября будет работать масштабная творческая лаборатория под открытым небом "Яркие люди", в которой примут участие порядка 1 000 артистов – актёров, художников, дизайнеров, музыкантов, в т.ч. Мастерская Брусникина, европейские театральные коллективы, художники и дизайнеры Венера Казарова, Роман Ермаков, Саша Фролова, Александр Фогель, Кирилл Минцеви др.

31 августа в парках культуры и отдыха пройдут выступления иностранных коллективов – участников Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня":

Парк Горького (12:00-12:40) – Образцово-показательный оркестр "Армони" Вооруженных сил Турции;

"Зарядье" (12:00-12:40) – музыкальная группа "Хан-нури" (Южная Корея);

"Коломенское" (13:00-13:45) – военный симфонический оркестр Египта;

"Кузьминки" (12:00-12:45) – оркестр Азербайджанского Высшего военного училища имени Гейдара Алиева;

"Красногвардейские пруды" (12:00-12:40) – Образцово-показательный Центральный оркестр Сухопутных Сил самообороны Японии;

Измайловский парк (12:00-12:40) – военный оркестр Народной армии КНДР;

"Сокольники" (12:00-13:00) – Образцово-показательный оркестр Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Кроме того, городские парки подготовили обширную программу для посетителей всех возрастов:

"Царицыно" – Фестиваль исторических садов (29 августа-8 сентября);

"Кузьминки" – фермерский фестиваль "У НАС ФЕСТ!" (30 августа-1 сентября, 10:00-21:00);

"Красная Пресня" – фестиваль "Мир футбола" (30 августа-1 сентября, 10:00-21:00);

Измайловский парк – благотворительный забег "The best run with SAP" (31 августа, 09:00-12:30);

Сад им. Баумана – Литературно-экологический фестиваль "Летние дни" (31 августа, 12:00-17:00);

Усадьба Воронцово – День студента (31 августа, 12:00-15:00);

"Сокольники" – детский праздник "Планета безопасности дорожного движения (31 августа, 12:00-15:00).

На 24 городских площадках фестиваля "Цветочный джем" будут организованы специальные проекты, в т.ч.: