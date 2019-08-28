Депутат Госдумы Алексей Журавлёв недавно заявил, что непогода холодного лета 2019-го в России могла возникнуть из-за применения Вашингтоном климатического оружия.



На эту тему вспомнилось и высказывание Владимира Вольфовича Жириновского. Этот политик, несмотря на внешнюю экстравагантность своих заявлений, очень информированный человек. Однажды лидер ЛДПР заявил: «Климатическое оружие в наиболее развитой фазе находится у России и США, но мы, как всегда, в обороне, мы, как всегда, боимся это делать. В основном его используют американцы. У нас есть все возможности, чтобы ответить США климатической войной, но никто не даёт приказ. Будет приказ – наши люди всё сделают. Мы можем и землетрясение спровоцировать, и цунами».



Как известно, Дональд Трамп отрицает глобальное потепление и больше не выделяет миллиарды долларов на борьбу с ним. Но вот недавние данные Росгидромета. За последнее десятилетие в среднем по планете потеплело на 0,17–0,18°C. А в России – на 0,48°C. Если же брать наши северные территории, к примеру Таймыр, то там температура вообще поднялась на 1,2°C за 10 лет. Кто же так подогревает Россию?



Многие специалисты полагают, что воздействие на климат России осуществляется в рамках проекта HAARP (Программа высокочастотных активных авроральных исследований) в Исследовательском центре по изучению ионосферы на Аляске. Здесь на 60 кв. км размещена огромная фазированная решётка антенны, вернее, целая сеть из 360 антенн, которые вместе являются излучателем сверхвысоких частот. Они посылают радиоволны мощностью 1,7 млрд ватт, что выше солнечного излучения в этом частотном диапазоне на 5–6 порядков. За время существования проекта случились ничем не объяснимые природные катаклизмы в России, Китае, Западной Европе и на Гаити: засухи, пожары, землетрясения и наводнения.



Подробности читайте в свежем номере "Аргументов недели".



