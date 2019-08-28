Педиатр рассказал, как подготовить первоклассников к школе

Главный педиатр столицы Исмаил Османов рассказал родителям, как подготовить первоклассников к школе. По его словам, процесс подготовки ребёнка к новому этапу жизни должен быть постепенным.

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По словам педиатра, ребёнку нужно объяснить, что школа является местом обучения, а не игр. Также будущего первоклассника следует подготовить к ранним подъёмам и предстоящим нагрузкам.

«За несколько дней приведите график ребенка в норму – вставать в школу придется рано. Заранее обсудите ранний подъем. Это нужно делать поэтапно - смещайте каждый день на 20-30 минут», - рассказал Османов.

Чтобы ребёнок быстрее освоился и включился в процесс обучения, дома должно быть оборудовано рабочее место с правильно подобранным письменным столом, стулом и шкафом для учебников и школьных принадлежностей, передаёт РИА Новости.