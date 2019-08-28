Самые важные флэшмобы этого лета

Акции и флэшмобы – модный способ самовыражения. Возможность сказать о важных вещах. Или просто вариант, как провести время в своё удовольствие. «Аргументы недели» обратили внимание на самые важные акции этого лета.



3. Флэшмоб «Мы – Россия»









12 июня на Поклонной горе во второй раз прошёл флэшмоб «Мы – Россия», организованный Российскими студенческими отрядами.

Организаторы хотели сделать акцент на том, что основная ценность страны — это люди. «Абсолютно разные люди, по состоянию здоровья, религиозным и политическим убеждениям, достатку и статусу. Но, несмотря на всё это Мы – Великая Россия» - говорит в своём Instagram профиле (@mskarasev) Михаил Киселёв – командир РСО.



2. Зелёный марафон «Бегущие сердца»









В этом году очередной забег прошёл 1 июня, в день защиты детей.

В 2016 году на старт вышло 25 олимпийских призёров, что позволило зарегистрировать два рекорда России: «Наибольшее количество призеров олимпийских игр, участвующих в забеге» и «Забег с участием призеров олимпийских игр с наибольшим совокупным количеством медалей».

Идея благотворительных забегов популярна во всём мире. Пробежать за тех, кто в силу своих ограниченных возможностей сегодня этого сделать не может.



1. Акция «Зарядка с чемпионом»









Одна из трёх Всероссийских акций, которую проводят с 2015 года, а также «Я выбираю спорт!» и «Фитнес калейдоскоп». Изначально они были посвящены 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Но всем так понравилось, что решили продолжить. В этом году акция стала частью проекта «Здоровая Москва». Каждый четверг на 13 площадках, расположенных рядом с павильонами проекта, именитые спортсмены проводят зарядку для всех желающих.

Кроме зарядок на верандах уже провели более 600 тренировок различных направлений и уровней подготовки.

Иногда достаточно сделать так мало, чтобы принести так много пользы окружающим и самому себе.

Анастасия Жданова