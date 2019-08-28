В Госдуме одобрили идею о введении дополнительных алиментов на улучшение жилищных условий детей

В Госдуме поддержали инициативу назначить дополнительные алименты для улучшения жилищных условий ребёнка. Туда будет входить финансовая помощь при ремонте или переезде, а также материальная поддержка при покупке жилплощади.

В Госдуме считают, что после развода оба родителя должны нести финансовую ответственность за условия проживания несовершеннолетних, передаёт РИА Новости.

«Сегодня надо защищать детей, и разные бывают ситуации при разводе родителей: какая-то из сторон остается без жилья, в худших условиях. Поэтому, объективно, предполагаются меры ответственности родителей за условия проживания детей, тем более, что число разводов остается еще достаточно высоким», - объяснила первый зампред комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.