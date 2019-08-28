Грядущая ночь в Москве может стать самой холодной в августе, ожидаются заморозки

Грядущая ночь в Москве может стать самой холодной с начала августа. Согласно последним данным синоптиков, волна заморозков пришла на большую часть Европейской России из-за обширного антициклона.

В Гидрометцентре РФ отметили, что минувшей ночью в Московской области похолодало до плюс 7,2 градуса, а в ночь на четверг в столичном регионе столбики термометров могут опуститься до минус двух градусов, сообщает днем в среду, 28 августа, портал "Росбалт".

Преобладающая температура воздуха, по словам метеорологов, в ночное время будет варьироваться от плюс 2 до плюс 9 градусов.