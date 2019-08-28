Хакеры взломали базу данных РЖД, похищены личные данные более 700 тысяч человек

В открытый доступ утекли личные данные практически всех работников РЖД – 703 тысяч человек. Служба собственной безопасности железнодорожников начала собственное расследование – и уже выяснила, что, в систему проникли извне.

Проще говоря, неизвестные хакеры взломали сервера, на которых кадровый отдел хранил полную информацию о своих сотрудниках – имена, фамилии, номера СНИЛС, мобильные телефоны, ИНН. По другой версии особистов РЖД, преступники проникли в базу данных «Корпоративного университета ОАО «РЖД», в котором проходят обучение большинство сотрудников.

Сегодня РЖД планирует обратиться в транспортный СКР, чтобы проверкой информации о взломе занялись следователи. В самой компании эту ситуацию называют попыткой дискредитации – правда, с какой целью, пока неизвестно, сообщает telegram-канал "Mash".