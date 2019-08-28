Кузнечики на завтрак, водоросли на ужин: эксперты о еде будущего.

В среднесрочном периоде альтернативные белки будут играть ключевую роль в питании людей. Уже сейчас больше двух миллиардов человек используют насекомых в качестве пищи. Почему? Потому что людей становится все больше и на всех еды уже не хватает. Между тем, всего на одном квадратном метре можно произвести 3 кг белка из насекомых.

Как пишет телеграм-канал «Экономика цифровой эры», сейчас основной источник кормовых белков - это бобовые, главным образом, соя. Еще один ценный источник белка и основа кормов для рыб — рыбная мука. Однако в мире ее изготовлением занимаются все меньше. Наращивание объемов производства сои и рыбной муки сопряжено с определенными трудностями. Так, для производства сои нужно вырубать тропические леса, а рыбная мука производится в основном из дикой рыбы, что усугубляет проблему чрезмерного вылова.

«В связи с этим наиболее подходящими источниками альтернативных белков становятся насекомые, грибы, бактерии и микроводоросли.

Хотя с каждым годом в мире растет количество компаний, которые занимаются разработкой технологий получения «мяса из пробирки», до сих пор себестоимость такого продукта слишком велика, в особенности в сравнении с альтернативными белками.

Например, в муке из саранчи содержится в два раза больше белка, чем в говядине; белки водорослей хорошо сбалансированы по содержанию аминокислот; технология получения протеина из природного газа была разработана еще в СССР и сейчас набирает популярность.

В условиях все более ограниченных ресурсов людям будет все равно, чем была их еда в прошлом – кузнечиком, бактерией или микроводорослью. Особенно, если эту еду будет распечатывать из белковой муки 3D-принтер по одному клику на смартфоне.

А «обычная» еда через 15-20 лет может стать доступной только узкой прослойке людей в 5-10% от общего числа жителей планеты. Впрочем, и сейчас во многих регионах мира ситуация с едой и даже чистой водой уже откровенно критическая», — считают авторы телеграм-канала.