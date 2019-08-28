Зарплаты уральских учителей подтянут до уровня других регионов

Рассматривается предложение о том, чтобы на федеральном уровне уравнять зарплаты учителей в различных регионах. При этом они не должны быть меньше определённого уровня. Об этом заявил депутат Государственной Думы Анатолий Литовченко на прошедшей конференции педагогов Коркинского района.

По словам народного избранника, уже поступило предложение о том, что минимум заработной платы учителя должен составлять 70% от средних зарплат в регионе. Вдобавок ведётся разработка регламента по составлению различных отчётностей. Сейчас ситуация такова, что после составления педагогом отчетов во все инстанции, заполнения электронного и бумажного журналов, у него остаётся крайне мало времени на подготовку к урокам. Эту непроизводительную нагрузку необходимо сократить. Будет выпущен закон, который и определит, какие именно обязанности должен выполнять учитель. «Такой документ позволит сократить бумажную работу педагогов, избавит учебные заведения от бюрократизма», - заявил Анатолий Литовченко.

Парламентарий высоко оценил работу конференции, поскольку все сферы современного общества опираются на человека, которого формирует нынешняя школа. Именно поэтому в образовательный процесс должны вкладывать силы и средства власти всех уровней, в том числе и региональные.