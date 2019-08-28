В грядущие выходные в Москву вернется настоящий июль

В грядущие выходные жителей Москвы и гостей столицы ожидает по-настоящему июльская погода. Соответствующую информацию предоставила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, температура ночью в субботу составит плюс 10-12 градусов, а днем – плюс 23 градуса. В воскресенье воздух в столичном регионе прогреется до плюс 25 градусов, передает РИА Новости. Осадков в выходные не ожидается. Ветер стихнет, вследствие чего погода будет очень комфортной.

Специалист Центра погоды ФОБОС Елена Волосюк в свою очередь утверждает, что в субботу воздух прогреется до плюс 19 градусов.