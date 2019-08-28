РБК назвал объем секретных расходов России

Государство тратит на закупку вооружений и технологий около 5,3% ВВП. В позапрошлом году эта сумма составила 4,9 триллиона рублей. Об этом рассказывает РБК.

В сумму «секретных» расходов государства включили траты на оборонку, продукты интеллектуальной собственности и на разведку залежей ценных ресурсов.

Все это является государственной тайной. В Росстате заявили, что подобные сведения огласке не предаются, так как являются секретными.

Подобные сведения являются предметом интереса зарубежных разведывательных ведомств. РБК не только сообщила закрытые статистические данные, но и опубликовала архив с документами



Контрразведка и следственные органы на публикацию пока не отреагировали.