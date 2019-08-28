Советская власть боролась с неграмотностью, сейчас борются за деньги родителей

В России насчитывается более 15 млн школьников и более 1 млн учителей-предметников. Старшекласснику требуется около 30 томов учебников, а идея идти в ногу со временем, просто скачав их в электронный ридер, во многих школах почему-то встречает сопротивление. К тому же список учебников постоянно обновляется, и родителям, надеявшимся перехватить драгоценные книжки у знакомых, всё-таки приходится раскошелиться по полной.



Себестоимость книги с цветными иллюстрациями объёмом в 300 страниц, изданной в твёрдом переплёте на плотной бумаге, составляет примерно 100 рублей. Это если тираж составляет 3–5 тыс. экземпляров (обычный сегодня «старт» для книги известного романиста). При тираже 300–500 тыс. (редкий учебник стартует с меньшего количества), себестоимость падает до 50 рублей. А если это крупное издательство, у которого свои типография и система распространения, – и того ниже.



Более 1 тыс. рублей за учебник в розницу при себестоимости в 50 – это очень крутая наценка даже по меркам книжных сетей, которые обычно предлагают книги в 2–2,5 раза дороже оптовой цены. Поэтому и рынок учебников настолько приминализован, что руководителей издательств периодически убивают.



По оценкам экспертов, подготовка детей к новому учебному году обойдётся родителям в 10 000 рублей. Это не считая учебников, которые во многих школах выдаются детям бесплатно. Чем дороже детям будет обходиться школа, тем меньше грамотных людей будет в стране. В своё время советская власть с великими педагогами боролась за ликвидацию неграмотности, ныне же борьба идёт за кошельки родителей.



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