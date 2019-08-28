Учителей судят за голодную смерть школьницы

В Пермском крае начался судебный процесс над заместителем директора школы, ученица которой скончалась от голода. По версии следствия, администрация школы не сообщила вовремя в органы опеки о плохом самочувствии ребёнка, которое было заметно на протяжении определённого времени.



Завуч сообщила на суде, что погибшая девочка являлась отличницей и не вызывала никаких подозрений. О её худом состоянии администрация школы говорила с родительницей, однако ничего негативного выявлено не было.



Главной подозреваемой в смерти ребёнка стала мать. Следствие считает, что она умышлено заморила дочь голодом. В школе мать объясняла, что девочка похудела из-за проблем с желудком. Сама родительница нигде не работала, а отец отбывает наказание за распространение наркотиков.



Следователи считают, что администрация школы допустила халатность. Если бы в учебном заведении своевременно вмешались в проблему, трагедии удалось бы избежать. На завуча была возложена ответственность за неблагополучные семьи. Правоведы считают, что на школу возложили слишком много обязанностей по воспитанию детей. Однако ни в одной должностной инструкции не написано, что педагоги обязаны полностью контролировать жизнь детей. Школа на сегодняшний день занимается предоставлением образовательных услуг, при этом учителя остаются виновными во всех проблемах семей.



