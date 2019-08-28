Чего боится мэр Киселёвска?

Глава города Киселёвска Кемеровской области Максим Шкарабейников требует от журналистов, которые хотят пообщаться с горожанами, список задаваемых вопросов. Помимо этого чиновник хочет знать точное количество людей, с которыми будут беседовать журналисты «Новой газеты».



Представители СМИ планируют узнать мнение людей об экологических проблемах, которые негативно влияют на здоровье человека, а также задать вопросы по поводу отсутствия тех или иных лекарств в регионе. Журналисты отметили, что они не проводят митинг, а хотят узнать только мнение людей в процессе интервью. В администрации города журналистам сообщили, что градоначальник против такой встречи.



Мэр города уже жаловался на журналистов в прокуратуру по поводу несогласованной встречи жителей с представителями СМИ. На встречу в прошлый раз собралось более двухсот человек.



Стоит напомнить, что Шкарабейников обращался в правоохранительные органы, когда американская туристка вела диалог с местными жителями и снимала всё это на камеру. Суд признал её виновной и наказал денежным штрафом. В этом году жители Киселёвска обращались к правительству Канады с просьбой предоставления убежища из-за плохой экологии в городе.



