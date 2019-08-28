Два человека погибли при обрушении в строящегося здания Новосибирске. СК возбудил уголовное дело

Как минимум два человека погибли под завалами дома в Новосибирске. СКР возбудил уголовное дело в связи с обрушением здания. Рабочих под завалами ищут уже 128 спасателей, в том числе кинологи.

В Новосибирске обрушилось строящееся здание. Под завалами могут находиться 12 рабочих

Как сообщает Следственный комитет, люди, оказавшиеся под завалами в Новосибирске, это работники, которые проводили плановый ремонт теплотрассы по соседству с обрушившейся стеной. Пострадавших как минимум 10 человек всем им оказывается медицинская помощь. Троих людей удалось извлечь из-под обломков, погибли двое. Судьба еще шести строителей пока неизвестна.

Спасатели услышали звонок телефона под завалами. На месте обрушения объявили "5 минут тишины".

Кстати, рухнувший в Новосибирске дом построил арестованный федеральный министр Михаил Абызов и его компания «Сибэко», сообщают telegram-каналы.