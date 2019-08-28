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Пятьсот челябинских организаций поучаствуют в «Параде первоклассников»

28 августа 2019, 09:35 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Пятьсот челябинских организаций поучаствуют в «Параде первоклассников»

Во время празднования Дня города в Челябинске пройдёт ежегодный «Парад первоклассников». После торжественного шествия школьники отправятся на специальные площадки, которые подготовят для них сразу пятьсот городских организаций – от промышленных предприятий до детских студий.

Начнётся всё в День знаний. Именно в  этот день специалисты компании «Интерсвязь», выступившей  организатором парада, сфотографируют всех первоклашек и проведут среди них опрос – кем именно они станут, когда вырастут. После этого силами компании будут изготовлены специальные стенды с этими фото, которые выставят в центре города на специальных «Аллеях первоклассников». Под фото будут указаны имена детей и те профессии, которыми они мечтают овладеть. А 7 сентября в 13.00 в парке имени Гагарина состоится сам парад. После него самых юных школьников гостеприимно примет  множество интерактивных площадок, организованных самыми разными организациями города. На этих площадках ребята смогут попробовать свои силы в той или иной профессии, познакомиться с её особенностями. Параллельно этому на центральной сцене состоится большой концерт.

Помимо Челябинска такие парады пройдут в Копейске, Кургане, Южноуральске, Златоусте, Озёрске, Миассе, Троицке, Магнитогорске и Каменск-Уральском. Подобные мероприятия проводятся уже в восьмой раз, неизменно привлекая к себе большое внимание. В прошлом году на «Параде первоклассников» присутствовало около 35 тысяч человек, а общее число гостей за всю историю таких шествий составило около четверти миллиона человек.

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