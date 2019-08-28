Стали известны самые богатые российские семьи

Названы самые богатые российские семьи. Соответствующий материал появился на страницах СМИ.

Первое место в рейтинге, составленном Forbes, заняла семья Гуцериевых. Журналисты оценили состояние основателя группы «Сафмар» Михаила Гуцериева и его близких в 5,65 млрд долларов.

На второй позиции расположились Ротенберги (5,18 млрд), на третьей – Шаймиевы (2,8 млрд).

Далее в рейтинге идут Гапонцевы (2 млрд), Евтушенковы (1,94 млрд), Рахимкуловы (1,89 млрд), Линники (1,6 млрд), Саркисовы (1,6 млрд), Бажаевы (1,51 млрд) и Михайловы (1,16 млрд).

Ранее сообщалось, что Росстат опубликовал данные, согласно которым более четверти детей в РФ воспитываются в семьях с доходами ниже установленного прожиточного минимума.