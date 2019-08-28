В Новосибирске обрушилось строящееся здание. Под завалами могут находиться 12 рабочих

В Новосибирске обрушилась стена строящегося здания. По предварительным данным, под обломками могут находиться 12 рабочих. На месте сейчас работают десятки спасателей, сообщают экстренные службы.

Одного рабочего извлекли из-под завалов, судьба еще 11 человек остается неизвестной. Люди заблокированы под обломками. на месте работает МЧС и бригады спасателей. Одноэтажное здание было на реконструкции. Обрушились перекрытия на площади 350 квадратных метров.

СМИ сообщают, что причиной обрушения здания в Новосибирске могли стать нарушения при строительстве.