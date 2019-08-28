Минпросвещения разработало рекомендации для учителей по поведению в соцсетях

Перед новым учебным годом, Министерство просвещения разработали и направили в регионы так называемый, «моральный кодекс» нет не строителя коммунизма, его мы уже давно строить перестали, а педагогических работников.

Документ призывает педагогов не размещать в интернете вредную для здоровья и развития детей информацию. И как мы понимаем фото педагогов в купальниках – это и есть тот самый контент, который наносит психике ребенка непоправимый ущерб.

Напомним, в начале года в Барнауле учительница Татьяна Кувшинникова была вынуждена уволилась из школы из-за опубликованной в соцсетях фотографии в купальнике. Руководство школы посчитало снимок у проруби не соответствующим нормам поведения педагога. В поддержку преподавателя в соцсетях начался флешмоб. Педагоги стали выставлять свои снимки в купальниках с призывом уважать право учителей на личную жизнь. Именно поэтому в бумаге от Минпросвещения, отдельными пунктами отмечено соблюдение в интернете внешнего вида, соответствующего образовательному процессу.

Также рекомендуется избегать ситуаций, способных нанести вред чести, достоинству и деловой репутации преподавателя или образовательной организации. И особое внимание в документе уделено разъяснению и соблюдению участниками образовательного процесса положений Конституции, в соответствии с которыми каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести и доброго имени. Видимо все, кроме самих педагогов.