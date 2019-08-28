Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы

28 августа православные христиане по всему миру отмечают Успение Пресвятой Богородицы. Перед церковным праздником патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел в Храме Христа Спасителя Всенощное бдение.

Согласно последней информации, богослужение начнется в 10.00 по московскому времени, передает сегодня утром портал kp.ru.

Напомним, Успение Богородицы в христианстве является днем смерти Марии, матери Спасителя. Иногда этот церковный праздник даже называют второй Пасхой. Его дата каждый год остается неизменной – 28 августа.

Отмечается, что в этот день нельзя сквернословить, совершать зло по отношению к другим, ссориться и обижаться, напиваться, хулиганить, брать в долг или отказывать в помощи.