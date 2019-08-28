Россияне стали покупать меньше мяса. На чем еще экономят россияне?

Покупать мясо в магазинах, а соответственно и есть его россияне стали реже. Цены на все виды мясных продуктов и птицы выросли, а больше всего, на 12%, подорожала курица.

Как сообщают ретейлеры, снизились продажи говядины — на 7% за год, птицы на 5,2%, по свинины — 3%. Продажи сосисок упали на 4,4%. Россияне вынуждены экономить на еде, сообщает «Ромир», почти четверть опрошенных заявили, что урезали именно эту статью расхода и выбирают продукты в магазинах подешевле.

«Больше, чем на еде, в течение прошедшего года россияне экономили на путешествиях — об этом заявили 29 процентов», — сообщают социологи. Третье место занимают расходы на одежду и обувь, если в прошлом о такой экономии сообщили девять процентов опрошенных, то теперь этот показатель вырос до 23 процентов. А также люди заявили, что экономят на медицине и бытовых расходах.