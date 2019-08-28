Журналистка продала свою яйцеклетку в благотворительных целях и наделала много шума

Много шума наделала журналистка Ася Казанцева, когда выставила на продажу свою яйцеклетку. Нет ни доноры спермы, ни суррогатное материнство для нас уже не в диковинку, но вот обычно люди продают свой биоматериал конфиденциально, без привлечения общественности.

Ася выставила яйцеклетки на открытой краудфандинговой площадке за 90 тысяч и долго этот лот не продержался. Покупатель, а точнее покупательница, нашлась буквально за несколько часов. Сделала это девушка в благотворительных целях, все вырученные средства пойдут на поддержку молодых ученых. Хотя по большей части это был скорее социальный эксперимент, всегда интересно, как отреагирует общественность на разрушение традиций. И она отреагировала, Казанцеву буквально завалили негативными комментариями: и «бездушная», и «продажная», и вообще «кому нужна ее яйцеклетка!». На самом деле журналистка все сделала правильно - и о себе позаботилась и проект пропиарила.

«Поскольку мне уже почти 33, а детей я пока не хочу, я решила заморозить яйцеклетки и эмбрионы. Технология сохранения клеток в течение 15 лет дает мне возможность временно не думать о рождении детей. Так получилось, что моя идея совпала с предложением придумать очередной забавный лот, который помог бы фонду заработать деньги на популяризацию науки. В ходе обсуждения лотов был задан вопрос, нет ли желающих выставить свою сперму. Я сказала, что спермы у меня нет, а вот яйцеклетки я действительно собиралась замораживать», - цитирует МК Асю Казанцеву.

И конечно же всех интересовал покупатель, зачем ей понадобилась яйцеклетка девушки? «Ни имени, ни других подробностей о покупателе я не имею права открывать. Это женщина, которая готовится в будущем году стать мамой при помощи ЭКО. У нее все нормально со здоровьем, но из-за возраста она хотела бы подстраховаться моей яйцеклеткой. Она могла бы выбрать анонимного донора, но предпочла знать, от кого берет материал. Я думаю, это хорошая история, когда человек, познакомившись со мной заранее, решится использовать мои яйцеклетки», - уверена журналистка.

Ну что ж, эксперимент Али наглядно показал, что хотя к мужчинам-донорам спермы общество уже более-менее толерантно, женщин-доноров ооцитов оно пока не готово воспринимать, хотя со временим и тут, скорее всего, победит равноправие полов.