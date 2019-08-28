Напомним, советско-германский договор о ненападении, который часто называют пактом Молотова-Риббентропа по фамилиям дипломатов, был подписан 23 августа 1939 года в Москве. Варшава воспринимает данное соглашение как документ, который зафиксировал сферы влияния на европейской территории и фактическое разделение Польши.